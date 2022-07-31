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Caferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

31.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, şehitler şahı Hazreti Hüseyin’i selamlamaya geldiklerini belirterek, "Allah ülkemize bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Gerçi şehitlerimiz heder olmadı. Çanakkale’yi geçilmez kıldılar. Naaşlarıyla geçilmez kıldılar. Biz onlara minnet ve şükran borçluyuz." dedi

ÇANAKKALE (AA) - Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi ve Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından muharrem ayı dolayısıyla Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Caferileri'nin merkezi olan Zeynebiye camiası önderliğinde İstanbul'dan yola çıkan yaklaşık 2 bin kişi, Çanakkale'ye geldi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü Kerbela olayının yad eden ziyaretçiler, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emperyalizme geçit vermeyen şehitleri ve onlarla beraber şehitler şahı Hazreti Hüseyin'i buradan selamlayıp, muharrem ayına buradan girmek istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunu çok anlamlı bulduk. Hani milli şairimiz demişti ya ‘Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi’ Bedir bizim İslam alemi için önemli bir dönüm noktasıydı. 313 kişiyle musallat bir orduya karşı bir savaş verdiler ve kazandılar. Burada da bizim yiğitlerimiz, arslanlarımız ruhları şad olsun, dünyanın süper güçlerine kafa tuttular. Tabiri yerindeyse top mermisine kafa attılar. Ruhları şad olsun."

Özgündüz, "Allah ülkemize bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Gerçi şehitlerimiz heder olmadı. Çanakkale’yi geçilmez kıldılar. Naaşlarıyla geçilmez kıldılar. Biz onlara minnet ve şükran borçluyuz. Onlara da komutanlarına da eratlarına da cümlesine selam olsun. Minnet ve şükran borçluyuz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Allah’ın rahmeti onların üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ise her yıl muharrem ayını İstanbul'da icra ettiklerini, bu yıl daha farklı bir anma hazırladıklarını anlattı.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da bir destan yazdığını dile getiren Babur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hazreti Hüseyin solmuş İslam'ın yeniden yeşermesini sağladı. Gerçek anlamda Hazreti Peygamberin getirdiği İslam'ı yeniden dizayn etti, yeşertti. Oradan günümüze geçmek gerekirse bu topraklar için şehit olanlar da bu yurdu bize yeniden bahşettiler. Onun için bugün buradayız. Bu yurt için bu vatan için uğruna şehit olan evlatlarımızı minnetle yad ediyoruz. Ümit ediyorum bu yolu doğru takip etmek lazım. Bu çizgiyi doğru takip etmek lazım ve bundan sonra bu vatanı diğer güçler tarafından Allah korusun işgaline doğru herkesin şeffaf, net, açık, dikkatli olması gerektiğine inanıyorum."

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Selahattin Özgündüz'e şehitler abidesi minyatürü hediye etti. Özgündüz ise Kaşdemir'e kendisine ait yüzüğü takdim etti.

Anma programı kapsamında Namazgah Tabyaları'nda Türkçe mersiye okundu.

Caferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

- Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, şehitler şahı Hazreti Hüseyin’i selamlamaya geldiklerini belirterek, "Allah ülkemize bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Gerçi şehitlerimiz heder olmadı. Çanakkale’yi geçilmez kıldılar. Naaşlarıyla geçilmez k

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

Caferiler, Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı

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Çanakkale anma şehitler abidesi

Çanakkale Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

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