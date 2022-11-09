Çalıştırmadığı Anadolu takımı yok… Reklamlara konu olan Yılmaz Vural geri dönüyor! Bir ilk olacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle kupaya veda edilmesinin ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Çömez ile Teknik Direktör Mustafa Gürsel bir araya geldi.
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından kulüpten yapılan açıklamada, Gürsel ile olan sözleşmenin feshedildi duyurulurken, "Mustafa Gürsel'e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yaşanan bu ayrılığın ardından Bandırmaspor cephesinde yeni teknik direktör arayışları hızlanırken, oldukça ses getirecek bir isim gündeme geldi.
Bu isim ise Türkiye'de şu ana kadar 30 farklı takımda çalışan ve birçok TV reklamında da yer alan 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural...
Mustafa Gürsel ile yaşanan vedanın ardından Yılmaz Vural ile el sıkışacağı konuşulan Bandırmaspor'da yaşanan bu gelişme taraftarları da oldukça heyecanlandırdı. Birçok takımı çalıştıran Vural, Bandırmaspor'un başına geçmesi durumunda ilki yaşayacak.
Ligde son olarak Altay ile karşılaşan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 15 puanla 9. sırada yer alıyor.