Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Selen karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Selma Ergeç'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Güzel oyuncu Selma Ergeç, 1978 yılında Almanya'da doğdu. Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Ergeç'in babası doktor, annesi ise hemşireydi.

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi. Bir süre staj yapan Ergeç, bir proje için eroin bağımlısı bir genç kız arandığını duyunca, Tıp Fakültesi'nden ayrılıp oyuncu oldu ve kendisini setlerde buldu.

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, Best Model of Turkey'de dereceye girdi. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Ergeç, çok iyi düzeyde Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

2015 yılında Can Öz ile dünyaevine giren Selma Ergeç'in, Yasmin adında bir kızı var.