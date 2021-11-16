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  4. Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

16.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Selen karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Selma Ergeç'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Selen karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Selma Ergeç'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Güzel oyuncu Selma Ergeç, 1978 yılında Almanya'da doğdu. Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Ergeç'in babası doktor, annesi ise hemşireydi.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi. Bir süre staj yapan Ergeç, bir proje için eroin bağımlısı bir genç kız arandığını duyunca, Tıp Fakültesi'nden ayrılıp oyuncu oldu ve kendisini setlerde buldu.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, Best Model of Turkey'de dereceye girdi. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Ergeç, çok iyi düzeyde Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

2015 yılında Can Öz ile dünyaevine giren Selma Ergeç'in, Yasmin adında bir kızı var.

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç'in gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!

Ünlülerin gerçek meslekleri

Şener Şen, Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştı.
Hakkı Bulut, Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Anadolu'nun çeşitli köşelerinde öğretmenlik yaptı.
Alexander Graham Bell, telefonu bulmadan önce Sağırlar Okulu'nda öğretmenlik yapıyordu.
Fatih Eğitim Fakültesi'nin 3 yıllık eğitim verdiği dönemlerde Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunu olan Güneş, hem futbol hayatını sürdürdü hem de öğretmenlik yaptı.
Barack Obama, Şikago Üniversitesi'nde okutmanlık yapmıştı.
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Selma Ergeç Camdaki Kız dizisi
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