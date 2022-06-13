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Camideki lokum ve çikolataları yedi, bir miktar para ile helallik notu bıraktı

13.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camideki lokum ve çikolataları yedi, bir miktar para ile helallik notu bıraktı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir camide bulunan lokum ve çikolatalardan yiyen kişi, bir miktar para ile helallik talep ettiği not bıraktı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Orhangazi Cami İmam Hatibi Tuncay Bozkurt, ikindi namazı için camiye geldiğinde cübbesinin içinde "Hocam lokum ve çikolatalardan fazla yedik. Helal edin." yazılı bir not ile 65 lira buldu.

Orhangazi Camii İmam Hatibi Bozkurt, AA muhabirine, namaz için camiye geldiği zaman şaşırtıcı bir olayla karşılaştığını söyledi.

Camiye gelenlerin yemesi için girişe lokum ve çikolata bıraktığını kaydeden Bozkurt, namaz için camiye geldiğinde cübbenin içine sıkıştırılmış halde bir zarf ve üzerine yazılmış bir yazı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Camiye gelen kardeşimiz, 'Lokum ve çikolatalardan fazla yedik. Helal edin' notu bırakarak içine de bir miktar para koymuş. Ciddi manada duygulandım. Rabbim böyle güzel kardeşlerimizin sayılarını artırsın. Bizde bu şuur olduktan sonra Rabbimin izniyle kesinlikle sırtımız yere gelmez. İşte inanç, ahlak budur. Biz zaten onları oraya Allah rızası için koyuyoruz. Gelen geçen istedikleri kadar yesinler diye ama bu kadar ince ayrıntı düşünecek kadar, maşallah güzel bir ahlakı varmış. Rabbim kendisini yetiştiren anne ve babadan Allah razı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Camideki lokum ve çikolataları yedi, bir miktar para ile helallik notu bıraktı

Camideki lokum ve çikolataları yedi, bir miktar para ile helallik notu bıraktı

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

Cami avlusundaki lokum ve çikolatalardan yiyen vatandaş not bırakarak helallik istedi

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