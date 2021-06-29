Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama:

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisiyle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sazlıaltı mevkisinde bulunan yapıyla ilgili çalışmalarının 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yapının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50. metrede olması (mevcut haliyle yapılaşmanın mümkün olmadığı alan), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği aktarıldı.

İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Aynı noktada daha önce bulunan eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunduğu ve bu yapının ilgilisi tarafından yıkılarak mevcut yeni yapının yapıldığı (söz konusu yeni yapı kıyıda ve ilk 50 metrede kalmaktadır) tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunca eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele için tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir."