YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama:

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama:

29.06.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır" - "Bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele için tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisiyle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sazlıaltı mevkisinde bulunan yapıyla ilgili çalışmalarının 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yapının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50. metrede olması (mevcut haliyle yapılaşmanın mümkün olmadığı alan), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği aktarıldı.

İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Aynı noktada daha önce bulunan eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunduğu ve bu yapının ilgilisi tarafından yıkılarak mevcut yeni yapının yapıldığı (söz konusu yeni yapı kıyıda ve ilk 50 metrede kalmaktadır) tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunca eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele için tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir."

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama:

- "Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır" - "Bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemel

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:41
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Gencer Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.