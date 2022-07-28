Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca (ÇATAB) bölgenin tanıtımına katkıda bulunulması, tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinlik 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

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