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"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

28.07.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca (ÇATAB) bölgenin tanıtımına katkıda bulunulması, tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinlik 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde törenle verildi.

ÇATAB Başkanı İsmail Kaşdemir, maraton birincisi Hasan Uçar'a, ikinci Ahmet Mücen'e ve üçüncü Kader Yetişken'e ödüllerini takdim etti.

Seyit Onbaşı Özel Ödülü'ne Makbule Yıldız, Jüri Özel Ödülü'ne ise Volkan Karagülleoğlu değer bulundu.

Maratonda değerlendirmeye giren fotoğraflar tanıtım merkezinde oluşturulan alanda sergileniyor.

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni

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Çanakkale etkinlik ödül töreni

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