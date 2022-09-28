YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

28.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğrencilere kameranın teknik özellikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekimi ve röportaj teknikleri anlatıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve Anadolu Ajansı (AA) Görüntü Yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu, öğrencilere kameramanlığın önemini anlattı.

Polatel ve Marufoğlu'dan teorik bilgi alan öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda kamera ve diğer ekipmanlarla çekim yaptı.

Arkadaşlarının kullandığı kameranın karşısında anons deneyimini yaşayan öğrenciler mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı da buldu.

Öğrencilere proje kapsamında katılım belgeleri verildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine proje hakkında bilgi verdi.

Projeyi 5 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirten Polatel, şunları kaydetti:

"Projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütüyoruz. 2022'de belirlediğimiz 10 ilde, köy okullarında eğitim gören 9-14 yaş arasındaki çocukları kamerayla tanıştırıp onlara kamerayla neler yapılabileceğini, klip ve film setlerinde neler olabileceğini, teoride ve pratikte göstererek uygulamaya çalışıyoruz. Ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Önceki yıl bir müzik klibi yapmıştık. Bu yıl da bir canlı yayının, bir muhabir anonsunun nasıl yapıldığını çocuklara gösterdik. Kameranın teknik özelliklerini, kamerayla hangi filmlerin çekilebileceği, kurguda neler yapılabileceğini anlattık."

Polatel, çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Çocuklar artık dijital çağın çocukları. Teknolojiye çok uyumlular. Bizi çok güzel karşılıyorlar ve biz kaset derdik, onlar örneğin hafıza kartı diyorlar. Kamerayı tanıyorlar, mikrofonu tanıyorlar. Teknolojiyi ve interneti çok iyi biliyorlar, hepsi çok heyecanlı. Kamerayla neler yapabileceklerini biz bu sayede onlara anlattık." diye konuştu.

Okulun 8-A sınıfı öğrencilerinden Elif Aydın ise eğitimin çok yararlı geçtiğini, kamerayla ilgili çok güzel bilgiler öğrendiğini belirterek, arkadaşlarıyla cihazı deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:28
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.