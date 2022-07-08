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Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

08.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki vatandaşlar, boş arazide çiçeklenen Agave bitkisinin koruma altına alınmasını istiyor.

Beldeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki otobüs terminalinin yanındaki bir arazide çiçek açan ve "sabır otu" olarak da bilinen Agave, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Yaklaşık 8 metre boyundaki bitkinin koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Küçükkuyu İlçe Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine, Agave bitkisiyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Gerekli araştırmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu türün koruma altına alınması ve bakımının yapılmasını üstlenmeye hazır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Emin Güner de çiçeklendiğini fark ettikleri bitkiyi araştırmaya başladıklarını dile getirerek, "sabır otu" adıyla da bilinen Agave'nin etrafına örülecek tel ya da çitle bir an önce koruma altına alınmasını istediklerini vurguladı.

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale agave çiçek küçükkuyu

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