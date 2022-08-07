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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

07.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale

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