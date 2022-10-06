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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan, yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Çanakkale Eceabat orman yangını orman

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