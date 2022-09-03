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Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

03.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.

İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı.

Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ezine kaza

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