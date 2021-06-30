Çanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaybolan otizmli bir çocuk 6 saat sonra misafirliğe gittikleri evin bahçesindeki otomobilin içinde uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, annesi Nazan Adıgüzel ile Eserler Mahallesi Elmaskent C Blok'ta bulunan yakınlarına ziyarete gelen 4 yaşındaki Miran Adıgüzel, bahçede oyun oynadığı sırada kayboldu.

Miran'ın kaybolduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çanakkale Belediyesi, AKUT ve AFAD'ın da desteğiyle yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerindeki çalışmalara katıldı.

Bu sırada beyaz eşya servisi sahibi Şaban Erbaş, el feneri yardımıyla sitenin otoparkında bulunan araçların içlerini kontrol ederken 17 ABK 342 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir çocuk gördü.

Erbaş'ın "Bu arabada bir çocuk var, bu çocuk kimin diye" seslenmesi üzerine aracın yanına gelen polis, sürücü koltuğunda uyuyakalan çocuğun kayıp Miran Adıgüzel olduğunu belirledi.

Çocuk bulunduğu haberini alan mahalle sakinleri sevinçlerini alkışlarıyla ortaya koydu.

Buradan alınan küçük çocuk sağlık kontrolü için ailesiyle birlikte, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Şaban Erbaş, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de aynı sitenin B blokunda oturduğunu söyledi.

Olayın saat 16.30'da meydana geldiğini anlatan Erbaş, "O saatten bu yana paşamızı arıyoruz. Bu süreçte kaydık düştük, çalıların içine girdik. Sonra bir ağabey geldi kapının önünde konuşurken. Kendisinin oğlunun otizmli olduğunu söyledi. Arabaların açık kapılarını çok sevdiğini anlattı. Benimde arabaları kontrol etmek geldi aklıma. Arabaları tek tek kontrol ettim. En sonunda bu otomobildeydi işte, şans." diye konuştu.