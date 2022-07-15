Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

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