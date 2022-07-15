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Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

15.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan (69) ile bıçaklanarak öldürülen şoför Şerif Eker (46), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eker için Beykoz Selam Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eker'in ailesinin ve yakınlarının katıldığı namazda, dua okundu.

Cenaze namazının ardından Eker'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze, burada toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın şoförünün cenazesi toprağa verildi

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