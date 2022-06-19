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Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

19.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çeşitli noktalarda çıkan zirai alan ve orman yangınlarının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Kumkale köyü ile Biga ilçesinin Bezirganlar köyü yakınlarındaki ekili zirai alanlarda başlayan yangınlar ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

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