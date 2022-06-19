Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

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