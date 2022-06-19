ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çeşitli noktalarda çıkan zirai alan ve orman yangınlarının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Kumkale köyü ile Biga ilçesinin Bezirganlar köyü yakınlarındaki ekili zirai alanlarda başlayan yangınlar ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor
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