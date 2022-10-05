Çanakkaleli kadın çiftçi topraksız tarımla marulun yetişme süresini kısalttı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretici Hanife Kartal, topraksız sulu tarım modeliyle marul yetiştiriciliği yapıyor.

İlçede uzun yıllar meyvecilikle uğraşan Kartal, son yıllarda topraksız tarım konusunda edindiği tecrübeleri marul yetiştiriciliğinde kullanmaya başladı.

Hanife Kartal, gazetecilere, daha önce toprakta marul yetiştirdiklerini ancak bu yöntemde işçiliğin çok fazla olduğunu söyledi.

Araştırmaları sonucunda 1 dönüm alanda topraksız sulu tarım yöntemiyle üretime başladıklarını belirten Kartal, "Sulu tarımın avantajları çok fazla, topraklı tarımda maliyet oldukça fazla. Sulu tarımda ise maliyet çok düşük. Özellikle işçilik ve gübre." dedi.

Üretim alanını artırmayı hedeflediğini ifade eden Kartal, ürünün yetişme süresinin toprakta 40-45 gün, topraksız tarımda 30 gün olduğunu vurguladı.

Marulun demetini 7 ila 10 liradan sattıklarını bildiren Kartal, şöyle devam etti:

"Ayrıca toprakta marul hasadı yaptığımızda toprağı yeni dikime hazırlarken iki ay geçiyor. Oysa sulu tarımda ise hemen yerine yeni ürünü dikebiliyoruz. Sulu tarımın bir başka avantajı ise ilçemizde kurulan iki pazar var. Bizim pazar tezgahına çıkardığımız marullar satılmadığı takdirde tekrar arazimize getiriyor, çıkardığımız yere koyuyoruz, bir şey olmuyor. Benim amacım genç kadın girişimciliğinden faydalanıp yetiştirdiğim ürünleri tüm Türkiye geneline pazarlamak."

- "Topraksız tarımda hasat da çok kolay"

Kartal'ı ziyaret ederek üretime ilişkin bilgi alan Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise ilçenin şeftali, nektarin ve kiraz gibi ürünlerde önde gelen merkezlerden olduğunu kaydetti.

Bölgede domates, biber ve diğer ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Kaçan, "Üreticilerimiz farklı üretim metotlarını deniyor. Burada bir üreticimiz topraksız bir şekilde ürünler yetiştiriyor. Gelecek teknolojide, teknoloji de tarımda. Marulun toprakta dikili olduğunu düşündüğünüzde çapalama, ilaç, işçilik maliyetleri, gübre gibi giderleri var. En önemlisi de topraksız tarımda hasat da çok kolay." diye konuştu.

Müdürlük olarak çiftçilerin yanında olduklarını aktaran Kaçan, yenilik yapmak isteyen ya da herhangi bir konuda bilgi almak isteyenlerin kuruma bağlı mühendislere danışabileceğini sözlerine ekledi.