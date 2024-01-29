Canan Hoşgör evlendi! Hamdi Alkan ile evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan döktürdü

Hamdi Alkan ve Canan Haoşgör'ün kızları Zeynep Alkan annesinin düğününde dikkat çekti.
Canan Hoşgör, 3 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile dün akşam sessiz sedasız bir törenle evlendi. Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan da bu özel gününde annelerini yalnız bırakmadı.
Zeynep Alkan annesinin nikah pozunu 'Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar' yazarak paylaştı.
Zeynep Alkan annesinin düğününde bir de döktürdü. 'Para Bizde, Şöhret Bizde' şarkısıyla döktüren genç oyuncu sosyal medyada bu anları paylaştı.
Hamdi Alkan'ın kızının iddialı tarzı da gözlerden kaçmadı. Zeynep Alkan daha sonra paylaşımlarını profilinden kaldırdı.