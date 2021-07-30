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Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:

30.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugüne kadar 192 bin 309 doz aşı yaptık, birinci, ikinci ve üçüncü doz. İkinci dozda ilerleme var, yüzde 50. Birinci doz uygulamamız yüzde 69,8 ama bu henüz yeterli değil"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte bugüne kadar 192 bin 309 doz Kovid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

Vali Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Çankırı'da vaka sayısında artış görüldüğünü belirten Ayaz, "İnşallah bir noktada önünü keser, stabil hale getiririz diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili beklentimiz, herhangi bir şekilde hastaneye yatış, yoğun bakımlık olma ve vefat sayılarımızla eskiye oranla çok altında kalacağını ümit ediyoruz. Çünkü riskli olduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşların önemli kısmı aşılanmış durumda." dedi.

Kentte koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 425 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ayaz, "Şu anda hastanemizde 17 hastamız var koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden. 11 hastamız serviste, 6'sı yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4'ü entübe. Yoğun bakımda yatan hastaların en küçüğü 61, serviste yatan en genç hastamız da 38 yaşında. Tekrar şunu ifade ediyoruz ki tedbirleri bırakmak için çok erken." diye konuştu.

Vatandaşların ekonomik, sosyal, psikolojik olarak yeni tedbirlere tahammülü kalmadığını, bu nedenle Kovid-19 aşısının önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz. İlimizde bu sayıyı muhakkak belli seviyenin üzerine çıkarmalıyız ki toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. Bu memleket meselesi, şu anda ilimizin de en önemli meselesi bu. Bugüne kadar 192 bin 309 doz aşı yaptık, birinci, ikinci ve üçüncü doz. İkinci dozda ilerleme var, yüzde 50. Birinci doz uygulamamız yüzde 69,8 ama bu henüz yeterli değil. Hastalığın toplumda gidecek yeri kalmayana kadar salgın devam edecek. Bu rakamlar bile hastanede yatan 17 hasta önümüze getirmiş durumda."

Ayaz, salgınla mücadeleye yönelik denetimleri sürdüreceklerini vurgulayarak, vatandaşlardan, bilimsel temelden yoksun iddialara, sosyal medyada yazılanlara itibar etmemelerini istedi.

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:

- "Bugüne kadar 192 bin 309 doz aşı yaptık, birinci, ikinci ve üçüncü doz. İkinci dozda ilerleme var, yüzde 50. Birinci doz uygulamamız yüzde 69,8 ama bu henüz yeterli değil"

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 aşılama oranlarını açıkladı:
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