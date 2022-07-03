Yarışları Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türk Hava Kurumu Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir de takip ediyor.

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

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