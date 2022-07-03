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Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

03.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçü katılıyor.

Bayramören Kuzey Kalkış Pisti'nden havalanan paraşütçüler, Atkaracalar ilçesi Çardaklı beldesine iniş gerçekleştirecek.

Yarışları Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türk Hava Kurumu Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir de takip ediyor.

Yarışlar, 7 Temmuz sona erecek.

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı paraşüt

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Sabah
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