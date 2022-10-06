YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

06.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Çankırı Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Yarenler Okuyor Projesi kapsamında öğrencilerin katılımıyla Yer Altı Tuz Şehri'nde etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada kitap okudu.

Programa katılan Vali Abdullah Ayaz, öğrencilere günde en az 10 sayfa kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Kitap okumanın gençlerin gelişimi üzerindeki önemine dikkati çeken Ayaz, Yarenler Okuyor Projesi kapsamında yapılan bu ve benzeri etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çankırı Çankırı Valiliği milli eğitim

Çankırı Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:39
İkindi
15:52
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.