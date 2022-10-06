Kitap okumanın gençlerin gelişimi üzerindeki önemine dikkati çeken Ayaz, Yarenler Okuyor Projesi kapsamında yapılan bu ve benzeri etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Öğrenciler, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada kitap okudu.

Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu

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