Çankırı'da öğrenciler, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Çankırı Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Yarenler Okuyor Projesi kapsamında öğrencilerin katılımıyla Yer Altı Tuz Şehri'nde etkinlik düzenlendi.
Öğrenciler, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada kitap okudu.
Programa katılan Vali Abdullah Ayaz, öğrencilere günde en az 10 sayfa kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
Kitap okumanın gençlerin gelişimi üzerindeki önemine dikkati çeken Ayaz, Yarenler Okuyor Projesi kapsamında yapılan bu ve benzeri etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Çankırı'da öğrenciler, Yer Altı Tuz Şehri'nde kitap okudu
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