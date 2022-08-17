Çankırı'da tuz festivali öncesi tuzdan sahada maç yapıldı

Çankırı'da "Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası tuzdan yapılan sahada oynanan ilk maçla başladı.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında "Tuz futbol turnuvası" düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda zemin tuzla kaplanarak saha oluşturuldu.

Sahada ilk maç dün akşam Çankırı Belediyespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi.

Futbol turnuvasında 28, voleybol turnuvasında da 23 olmak üzere 51 takım tuz zeminde mücadele edecek.

Çankırı Belediyespor takımından Şenol Kıyak, 19-20 yıl profesyonel futbol oynadığını ve antrenörlük yaptığını belirterek, "Ama ilk defa tuz üzerinde futbol oynadık. Çok değişik bir ortam. Kumdan daha farklı bir ortam. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Turnuvayı düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çankırı için güzel bir ortam oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Bundan sonra böyle güzel organizasyonlara, turnuvalara şahitlik ederiz." ifadelerini kullandı.

Murat Dönmez ise çim sahalardan sonra tuz zemin üzerinde oynamanın farklılık oluşturduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Birazcık profesyonel futbol geçmişim var ama hayatımda ilk defa tuzda futbol oynadım. Gayet güzeldi. Çok hoştu. İlk defa böyle bir şeyin yapılması çok güzel. Çankırı'da olması daha ayrı güzel. Katılan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çim sahalardan sonra tuz sahada oynamak çok zordu. Top hakimiyeti zordu."

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz ise şunları kaydetti:

"Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan kaya tuzu ve yaranlar diyarı Çankırı'mızı tanıtmak amacıyla belediyemiz tarafından 26-27-28 Ağustos tarihlerinde 'Uluslararası Çankırı Tuz Festivali' düzenleniyor. Bu festival kapsamında da dünyada bir ilk olan tuzda voleybol ve tuzda futbol turnuvası düzenlemiş durumdayız. Turnuvaya şu ana kadar 51 takım müracaat etti ve turnuvanın startını vermiş durumdayız. Buradan tüm Çankırılılara ve ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz, Çankırı'mıza ve tuz festivalimize bekliyoruz. Takımlarımıza da başarılar diliyoruz."