YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

07.07.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması, final uçuşunun ardından sona erdi.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen, Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçünün katıldığı yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri verilmek üzere ilçe meydanında tören düzenlendi.

Spor klasmanında Mert Efe Ceylan, kadınlar klasmanında Merve Gülşah Arslan, kulüpler klasmanında Ankara Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, genel klasmanda da Dora Göksal birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilirken, yarışmaya katılan tüm sporculara katılım belgesi verildi.

Vali Abdullah Ayaz, törende yaptığı konuşmada, yarışmaların kazasız bir şekilde tamamlanarak ödül törenine gelindiğini söyledi.

Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ayaz, "Yeniden Bayramören'de bu etkinliği başlattığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyor ama hepinizi tekrar Bayramören semalarında defalarca görmek istediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da etkinliğin devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Mehmet Akif Kalaycı da birçok güzel faaliyet yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de Çankırı'ya nasip olduğunu söyledi.

Çankırı'nın özellikle yamaç paraşütü yapmak adına güzel bir atmosfere ve coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Kalaycı, "Biz de bu temmuz ayında bu atmosferi, bu coğrafyayı değerlendirdik. Uluslararası sporcularımız katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından yerli sporcularımız da vardı. Kazasız belasız, bizim için asıl önemli olan hem yukardan kalkarken hem yere inerken bir kazanın belanın olmamasıdır." dedi.

Federasyon olarak 16 alt branşlarının bulunduğunu, hepsinde de eş zamanlı olarak kalkınmayı hedeflediklerini belirten Kalaycı, yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaketleri takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çankırı ödül töreni

Çankırı Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:15
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.