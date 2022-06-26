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Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

26.06.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:11
Sabah
05:09
Öğle
12:53
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:17
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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