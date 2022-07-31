Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, görevde kalması amacıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya gelen "hemşehrileri", basın açıklaması yaptı.

Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına açıklama yapan Sinan Karaağaç, Boris Johnson'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.

Kalfat'ın Johson'ın dedelerinin memleketi olduğunu ifade eden Karaağaç, Boris Johnson'a desteklerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Başbakanlık döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması, Cumhurbaşkanı'mızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki o ata topraklarının kendisi için kıymeti oldukça önemli." dedi.

Boris Johnson'ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç, "Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.