Canlı yayında bu an gözükmedi! Arda Güler'in tişörtünde ne yazdı?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, Polonya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 23. dakikada Arda Güler'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertliler hız kesmedi ve 45+2. dakikada yine Arda Güler'in asistinde bu kez Arao ile 2-0'lık üstünlük kurdu.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Arda Güler, sevinç esnasında kameralara formasının altıdna yazan yazıyı gösterdi. O an canlı yayına yansımadı ancak sonrasında fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Güler'in tişörtünde "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısının bulunduğu görüldü.