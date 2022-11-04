SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Canlı yayında bu an gözükmedi! Arda Güler'in tişörtünde ne yazdı?

Canlı yayında bu an gözükmedi! Arda Güler'in tişörtünde ne yazdı?

04.11.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı - lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Arda Güler, gol sevincinde kameralara tişörtünde yazan yazıyı gösterdi ancak o yazı, canlı yayına yansımadı. Fotoğraflar ise sosyal medyaya düştü...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, Polonya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 23. dakikada Arda Güler'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertliler hız kesmedi ve 45+2. dakikada yine Arda Güler'in asistinde bu kez Arao ile 2-0'lık üstünlük kurdu.

29d1d8da139fbc354c873a5d1d7d921f

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Arda Güler, sevinç esnasında kameralara formasının altıdna yazan yazıyı gösterdi. O an canlı yayına yansımadı ancak sonrasında fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Güler'in tişörtünde "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısının bulunduğu görüldü.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Arda Güler fenerbahçe UEFA atan ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahmin

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahmin

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

Galatasaraylılar Mertens ve Icardi'yi topa tutuyor...

Galatasaraylılar Mertens ve Icardi'yi topa tutuyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.