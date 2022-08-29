Canlı yayında taraftarı heyecanlandırdı! Fatih Terim...

Trabzonspor'un Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kartlar yeniden dağıtıldı... Özellikle sarı-kırmızılı ekibin üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koyması taraftarı mutsuz etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ise canlı yayındaki iddiası ortalığı karıştırdı...

"ARALIK AYINDA GELİRSE ŞAŞIRMA!"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Aralık ayında yine Fatih Terim muhabbeti açılabilir. Türk futbolunun Süleyman Demirel’i 7 kere gider 8 kere gelir. Aralık ayında yine Fatih Hoca gelirse hiç şaşırma… Ahmet Çakar şimdiden Fatih Terim lobiciliğine başladı." ifadelerini kullandı.