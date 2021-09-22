YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

22.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik sırasında, kenti gezmeye gelen Güney Koreli profesörün Roman ezgilerine eşlik ederek yaptığı dans beğeni topladı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda tanıtıldı.

Proje Koordinatörü Tahir Demirel, projenin Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulgaristan Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı Derneği ortalığında yürütüldüğünü söyledi.

Projede uzman olarak yer alan Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler de etkinlikte Edirne'nin el emeği ürünlerinin de tanıtıldığını ifade etti.

Uluslararası bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Gönenç, "Burada altın üçgen dediğimiz Selimiye Camisi'nin önünde tarihi ve turistik eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede kentin değerleri de sunuldu." dedi.

Programda çeşitli danslar ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

- Güney Koreli turist hareketli müziğe dayanamadı

Etkinliği izleyenler arasında kentte turist olarak bulunan Güney Koreli profesör Jaechun Lee, 9/8 ritimli danslara önce alkışla sonra da dans ederek eşlik etti.

Halk oyunları ekibi ve meydanda dans edenlerin daveti üzerine ezgilere dansıyla eşlik eden Güney Koreli turistin Roman danslarına kısa sürede ayak uydurması izleyenlerden alkış aldı.

Jaechun Lee, gazetecilere, Türkiye ve Güney Kore'nin "kan kardeşi" olduğunu söyledi.

Türkiye ve Güney Kore kardeşliğini anlatan "Ayla" filmini çok sevdiğini ve izlerken ağladığını belirten Jaechun Lee, "Oyun havasını ilk kez burada denedim. Çok güzel bir oyun. Edirne tarihi bir yer, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri gezdim. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret ettim. Tarih araştırmalarımı Güney Kore'de ve blog sitemde yayınlıyorum." diye konuştu.

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

- Etkinlik sırasında, kenti gezmeye gelen Güney Koreli profesörün Roman ezgilerine eşlik ederek yaptığı dans beğeni topladı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı

Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Edirne'de tanıtıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Edirne Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Türkkal Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.