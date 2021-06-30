YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

30.06.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz" - "İki doz aşı olan Ruslardan ve diğer turistlerden PCR testi istemiyoruz. Rusya hangi aşıyı kullanıyorsa biz onu kabul ediyoruz. İster Sputnik ister başka aşılar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliklerinin somut sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınla mücadelede iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti.

Sputnik V aşısının 400 bin dozunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu aşının ortak üretimi konusunda da kurumların birlikte çalıştığını kaydetti.

Lavrov ile aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusunda da görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Güvenli turizm bakımından da seyahatin önündeki engellerin kaldırılması bakımından da iş birliğimizi devam ettirmek arzusundayız. TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu tür iş birliğimizi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. İkili ilişkilerde ciddi bir sorun görmüyoruz. Diğer kurum ve bakanlıklarla ticaretin önündeki engeller dahil, var olan küçük sorunları da birlikte çözme azmimiz var." diye konuştu.

Rusya ile çalıştıkları çok sayıda bölgesel konular olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İki doz aşı olan Ruslardan ve diğer turistlerden PCR testi istemiyoruz"

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile ikili bölgesel pek çok konuyu içeren iş birliğini daha ileriye taşımak için yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Aşılı turistlerin seyahatleri konusunda çelişkili haberler çıkıyor. Rus aşılarından hangileri Türkiye tarafından kabul ediliyor? Hangi durumda PCR testi gerekiyor?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm konusundaki çelişkili haberlerin kaynağını bilmiyorum ama bizim uygulamamız son derece net ve basit. Bu uygulamayı birçok ülke ile yapmaya başladık. Diğer bir ülkeden gelen turistler için yaptığımız uygulamayı, Rusya'dan gelen turistler için de yapıyoruz. İki doz aşı olan Ruslardan ve diğer turistlerden PCR testi istemiyoruz. Rusya hangi aşıyı kullanıyorsa biz onu kabul ediyoruz. İster Sputnik ister başka aşılar. Aşı olmayanlardan neden PCR testi istiyoruz? Bu hepimizin güvenliği için. Buraya gelen Rus turistler, diğer turistler ve aynı şekilde turizm sektöründe çalışan vatandaşlarımızın ile esnaf için bu önemli. Hepimizin güvenliği için bu uygulamayı sürdürüyoruz. Uygulamamız gayet net."

(Sürecek)

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

- "Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyor

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Arı Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
Muratpasa
Güney Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Gebiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.