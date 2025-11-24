Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri dönerek 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasının yankıları sürerken, spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Engin Verel: "İyi futbol, kaliteli oyuncularla oynanır; dün bunu bir kez daha gördük. Bunu sadece Asensio gol attığı için söylemiyorum. Oyun vizyonu ve takıma verdiği özgüven çok değerli. Talisca da kondisyonunu güçlendirebilirse Fenerbahçe, yapılacak iki transferle çok ciddi bir şampiyonluk adayı olur. Galatasaray'ın bu kadar eksikle Kadıköy'e gelecek olması da Fenerbahçe'nin şansı. Tabii bu avantajı doğru değerlendirirlerse işler çok farklı hale gelir." [Akşam]
İlker Yağcıoğlu: "Açıkçası mağlubiyet alınsa Tedesco'nun eleştireleceği bir maç olurdu ama yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu. Oyun anlamında belki eleştirilecek çok şey buluruz ama yoğun fikstürde önemli olan maçları kazanarak devam etmek. Tedesco'nun Fenerbahçesi, Mourinho'nun Fenerbahçesi'nden farklı olarak bunu başarabiliyor. Savunma tarafında ideal dörtlüsü ile oynarsa F.Bahçe çok sıkıntı yaşamaz. Ama ofans tarafında yükü sadece Asensio'ya bırakmak ile olmaz. Kerem'in, Duran ya da Nesyri'nin de 0-0'ken işe dahil olması gerekiyor. Bence Fenerbahçe adına en sevindirici olay 2-0 geri düştükten sonra dahi taraftarın ve oyuncuların 'eyvah maçı kaybediyoruz' duygusuna kapılmamasıydı." [Takvim]
Gürcan Bilgiç: "Böylesine riskli oyunda Fenerbahçe orta sahasını toparlayan İsmail Yüksek oldu. Fred oyun kurgusunda "etkisiz eleman" olsa da, biri gole giden iki şutun da sahibiydi. Tedesco, risk taşıyan hamleler için Talisca ve Brown'u kenara gönderdiğinde fark bire indi. Sonrasında Nene, Talisca'ya golü hediye etti. Ardından Laci'nin ikinci sarısı. 10 kişi kaldı Rizespor. İki dakika sonra Asensio'nun şutu yerden sekerek gitti ağlara. "Kâbus" derken, karşımıza çıkan "uyanış" oldu. Bu "büyük takım" refleksidir. Asensio, Skriniar gibi "büyük oyuncuların" takıma getirdiği eski karakterdir." [Sabah]
Ömer Üründül: "Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir." [Sabah]
Ahmet Çakar: "Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü. Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı." [Sabah]
