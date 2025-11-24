SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar!

Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyeti sonrası karşılaşmaya dair değerlendirmeler sürerken mücadelenin hakemi Çağdaş Altay için usta isimden sert bir eleştiri geldi. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar!
Berker İşleyen

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri dönerek 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasının yankıları sürerken, spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

Canlı Skor

"İŞLER ÇOK FARKLI HALE GELİR" 

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar! G1

Engin Verel: "İyi futbol, kaliteli oyuncularla oynanır; dün bunu bir kez daha gördük. Bunu sadece Asensio gol attığı için söylemiyorum. Oyun vizyonu ve takıma verdiği özgüven çok değerli. Talisca da kondisyonunu güçlendirebilirse Fenerbahçe, yapılacak iki transferle çok ciddi bir şampiyonluk adayı olur. Galatasaray'ın bu kadar eksikle Kadıköy'e gelecek olması da Fenerbahçe'nin şansı. Tabii bu avantajı doğru değerlendirirlerse işler çok farklı hale gelir." [Akşam]

"MOURINHO'NUN F.BAHÇE'SİNDEN FARKLI" 

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar! G2

İlker Yağcıoğlu: "Açıkçası mağlubiyet alınsa Tedesco'nun eleştireleceği bir maç olurdu ama yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu. Oyun anlamında belki eleştirilecek çok şey buluruz ama yoğun fikstürde önemli olan maçları kazanarak devam etmek. Tedesco'nun Fenerbahçesi, Mourinho'nun Fenerbahçesi'nden farklı olarak bunu başarabiliyor. Savunma tarafında ideal dörtlüsü ile oynarsa F.Bahçe çok sıkıntı yaşamaz. Ama ofans tarafında yükü sadece Asensio'ya bırakmak ile olmaz. Kerem'in, Duran ya da Nesyri'nin de 0-0'ken işe dahil olması gerekiyor. Bence Fenerbahçe adına en sevindirici olay 2-0 geri düştükten sonra dahi taraftarın ve oyuncuların 'eyvah maçı kaybediyoruz' duygusuna kapılmamasıydı." [Takvim]

"BU 'BÜYÜK TAKIM' REFLEKSİDİR" 

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar! G3

Gürcan Bilgiç: "Böylesine riskli oyunda Fenerbahçe orta sahasını toparlayan İsmail Yüksek oldu. Fred oyun kurgusunda "etkisiz eleman" olsa da, biri gole giden iki şutun da sahibiydi. Tedesco, risk taşıyan hamleler için Talisca ve Brown'u kenara gönderdiğinde fark bire indi. Sonrasında Nene, Talisca'ya golü hediye etti. Ardından Laci'nin ikinci sarısı. 10 kişi kaldı Rizespor. İki dakika sonra Asensio'nun şutu yerden sekerek gitti ağlara. "Kâbus" derken, karşımıza çıkan "uyanış" oldu. Bu "büyük takım" refleksidir. Asensio, Skriniar gibi "büyük oyuncuların" takıma getirdiği eski karakterdir." [Sabah]

"BU KADAR DAKİKA NASIL SAHADA KALDI?" 

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar! G4

Ömer Üründül: "Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir." [Sabah]

"HAKEME RAĞMEN GERİ DÖNÜŞ" 

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi için olay sözler: Ona rağmen kazandılar! G5

Ahmet Çakar: "Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü. Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı." [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.