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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Turgut Doman için olay sözler! "Fenerbahçe'nin 2 penaltısını vermedi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 08:52
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Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'de alınan bu farklı galibiyetin sevinci yaşanırken maçın hakemi Turgut Doman'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçının yankıları sürerken maçın hakemi Turgut Doman'a tepkiler de özellikle taraftarlar tarafından sosyal medyada devam ediyor.

Spor yazarları da karşılaşmanın ardından yaptıkları değerlendirmede Fenerbahçe'nin iyi oyununun altını çizerken maçın hakemi Doman için dikkat çeken ifadeler kullandı.

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''TARİH FRED'İN HAT-TRICK'İNİ YAZACAK''

''TARİH FRED'İN HAT-TRICK'İNİ YAZACAK''

Ahmet Çakar: ''Fred'in Fenerbahçe'ye katkısı göz ardı edilmemeli. Adeta F.Bahçe'nin olmazsa olmazı. Dün gece hattrick yaptı, her ne kadar gollerin çoğunda Gökhan'ın hataları olsa da tarih Fred'in hat-trick'in yazacak. Maçın hakemi özellikle ilk yarı önemli hatalar yaptı. Daha 4, dakikada Fred'e gösterdiği sarı kart manasız ve haksız. Ayaklar çarpışıyor. Oosterwolde'nin düşmesi ya da düşürülmesi pozisyonunda devam kararı verdi. Bence haklı, böyle basit bir penaltı olmamalı. Ama ilk yarının sonlarında Fred, Rize ceza alanına girdiğinde sol topuğuna darbe alıyor, penaltıydı.'' [Sabah]

''GÖZLERİMİZİN PASI SİLİNDİ''

''GÖZLERİMİZİN PASI SİLİNDİ''

Oktay Derelioğlu: ''Fred dün oyunun kahramanıydı. Muhteşem bir dönüş yaparak gözlerimizin pasını sildi. Her yerde o vardı. Rakip savunmanın balans ayarını bozarak farklı galibiyette başrol oynadı. Fred kadar Fenerbahçe takımının diğer oyuncuları da görevlerini harfiyen yerine getirdi. Szymanski ve Dzeko çok iyiydi. Fenerbahçe bu galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken yeniden moral ve güven kazandı.'' [Takvim]

''ÖN LİBERONUN VAZGEÇİLMEZ SİGORTASI''

''ÖN LİBERONUN VAZGEÇİLMEZ SİGORTASI''

Ömer Üründül: ''Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım. Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı.'' [Sabah]

''ANTRENMAN MAÇI GİBİYDİ''

''ANTRENMAN MAÇI GİBİYDİ''

İlker Yağcıoğlu: ''Kağıt üzerinde zor görünen Rize deplasmanı, Fenerbahçe için adeta bir antrenman maçı havasındaydı. İlk 45 dakika Sarı-Lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlansa da, 1 gol atan ve Dzeko ile yüzde yüzde 1 gol pozisyonundan yararlamayan bir takım vardı sahada. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 de penaltısı verilmedi maçın ilk bölümünde. Rakip Rizespor ise sadece 1 kez tehlike yaratabildi Fenerbahçe kalesinde.'' [Takvim]

''İSVİÇRE ÇAKISI FRED''

''İSVİÇRE ÇAKISI FRED''

Gürcan Bilgiç: "Zoru kolaya çeviren, İsviçre çakısı Fred'di. Mourinho'nun Lille etabındaki şikayetlerinde de ilk maddeydi oyuncunun yokluğu. Göztepe deplasmanında da sahaya atamadılar O'nu… Ama şarkısı var: Dönüşü muhteşem oldu." [Sabah]

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Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe mourinho spor yazarı
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