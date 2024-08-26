Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Turgut Doman için olay sözler! "Fenerbahçe'nin 2 penaltısını vermedi"

''ÖN LİBERONUN VAZGEÇİLMEZ SİGORTASI''

Ömer Üründül: ''Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım. Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı.'' [Sabah]