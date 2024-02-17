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Çaykur Rizespor maçında geriye düşen Fenerbahçe'de taraftar zemine isyan etti! "Bu bir rezelet"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 19:41 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken, geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybını unutturmak isteyen Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 27. dakikada geriye düştü. Fenerbahçe'nin yenik duruma düşmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada stadyumun zeminine isyan etti. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın kritik mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEST EDİLDİ

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Mücadele öncesi öncesinde yağan yoğun yağmur sebebiyle maçın oynanıp oynanmayacağı konuşulurken, hakem heyeti maçın oynanıp oynanmayacağını tahlil etmek için zemini kontrol ederken, yapılan çeşitli testlerin ardından zeminde bazı bölgelerin temizlenmesini isteyen hakem ekibi, saha koşullarının futbol oynamak için elverişli olduğuna karar verdi ve maç oynandı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAKLANDI

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Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelenin 27. dakikasında rakibi karşısında geriye düşerken yenilen bu gol sonrası taraftarlar stadyumun zeminine adeta isyan etti.

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