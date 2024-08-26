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Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe kırılmadık rekor bırakmadı! Tam 64 yıl sonra...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 08:39
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Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşmada bir çok ilke de imza attı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 5-0'lık üstünlüğü ile sona ererken mücadelede birçok ilk de yaşandı.

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Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe
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