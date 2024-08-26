Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe kırılmadık rekor bırakmadı! Tam 64 yıl sonra...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 5-0'lık üstünlüğü ile sona ererken mücadelede birçok ilk de yaşandı.
Çaykur Rizespor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, son beş karşılaşmada rakip filelere toplam 23 gol gönderdi.
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor'u üst üste 10 maçta mağlup eden ilk takım oldu.
Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu deplasmandaki en uzun serisini yaşıyor.
Deplasmanda oynadığı son 21 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (17G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti (Nisan 1960-Mayıs 1961).
Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir deplasman maçında kalesini gole kapamayı başardı (dört resmi maç).