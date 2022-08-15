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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

15.08.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına Türk oyuncularla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek Mersin ekibi, takım kaptanı Esra Ural Topuz, Sinem Ataş, Asena Yalçın, yeni transferler Özge Yavaş ve Gamze Takmaz ile altyapıdan 6 oyuncunun katılımıyla kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu ve kondisyoner Hilmi Taşer nezaretinde çalışan oyuncular, top sürüp turnike attı, çeşitli koordinasyon oyunları oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik koordinatör Kalaycıoğlu, oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, bu sezon kupalar kazanmak istediklerini aktardı.

- Gamze: "Yarıştığımız tüm kulvarlardaki kupalara talibiz"

Oyunculardan Gamze Takmaz da iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yarıştığımız tüm kulvarlardaki kupalara talibiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Adım adım gidiyoruz. Acele etmemize gerek yok çünkü uzun bir süreç var. Onun için antrenman programımız hazırlandı. Bugün hep beraber başladık. Umarım güzel ve sağlıklı bir sezon geçirerek tüm kupaları alırız." ifadelerini kullandı.

Özge Yavaş da yeni sezon için heyecanlı olduğunu, hedefler doğrultusunda çalışıp kupalara uzanmak istediklerini kaydetti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Basketbol hazırlık sezon

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