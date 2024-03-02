Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisi...

MERAK KONUSU OLDU!

Tam bu dedikodular almış başını yürürken, Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı. Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.