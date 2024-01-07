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Cengiz Ünder bir döndü pir döndü, 44 dakikada hat trick! Yıldız oyuncu İstanbulspor karşısında adeta kariyer maçını oynadı

07.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye attığı goller ve oyunuyla damga vuran isim Cengiz Ünder olurken, ilk yarıda hat-trick yaparak adeta kariyer maçını oynadı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de eleştirilen transferlerden Cengiz Ünder maça damgasını vurdu.

Yaşadığı sakatlık sonrası gösterdiği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder adeta kendisi için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Canlı Skor

MUHTEŞEM PERFORMANS

MUHTEŞEM PERFORMANS

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı.

KARİYERİNDE BİR İLK

KARİYERİNDE BİR İLK

Yıldız oyuncu Cengiz Ünder İstanbulspor karşısında adeta kariyer maçını oynadı. 44 dakikada hat-trick yapan Ünder kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Cengiz Ünder maçın ikinci yarısının hemen başında attığı golle maçtaki 4. golünü de atmayı başardı. 

5 GOL 2 ASİST

5 GOL 2 ASİST

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.

FENERBAHÇE BİR İLKİ BAŞARDI

FENERBAHÇE BİR İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamlarken bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım olmayı başardı.

VALENCIA SONRASI İLK KEZ...

VALENCIA SONRASI İLK KEZ...

Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu. Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

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