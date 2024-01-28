Cengiz Ünder duble yaptı, Fenerbahçe geriye düştüğü Ankaragücü mücadelesinden 3 puanı kurtarmayı bildi!

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında lider Fenerbahçe sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun ekibi zorlu rakibi karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

