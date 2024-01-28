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  4. Cengiz Ünder duble yaptı, Fenerbahçe geriye düştüğü Ankaragücü mücadelesinden 3 puanı kurtarmayı bildi!

Cengiz Ünder duble yaptı, Fenerbahçe geriye düştüğü Ankaragücü mücadelesinden 3 puanı kurtarmayı bildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken haftayı 3 puanla kapatmış oldu ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında lider Fenerbahçe sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun ekibi zorlu rakibi karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Canlı Skor

AÇILIŞ ESKİ F.BAHÇELİ'DEN

AÇILIŞ ESKİ F.BAHÇELİ'DEN

Mücadelenin henüz 13. dakikasında Livakovic'in müdahalesiyle penaltı kazanan Ankaragücü'nde topun başına eski bir Fenerbahçeli olan Tolga Ciğerci geçti. Ciğerci penaltı vuruşunu gole çevirirken takımını 1-0 öne geçirdi.

SEVİNÇ 7 DAKİKA SÜRDÜ

SEVİNÇ 7 DAKİKA SÜRDÜ

Ankaragücü'nün golünden yalnızca 7 dakika sonra Cengiz Ünder sol ayağıyla ortayı yaptı, direkt kaleye giden top uzak köşeden ağlarla buluştu. Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlarda 100. golünü attı.

CENGİZ ÜNDER!

CENGİZ ÜNDER!

Savunmadan seken topu penaltı noktasının çok yakınında önünde bulan Cengiz Ünder sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluştu.

BONUCCI DÖNDÜ

BONUCCI DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Leonardo Bonucci, bir maçlık aranın ardından MKE Ankaragücü maçıyla kadroya döndü.

İtalyan savunmacı, Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyememişti. Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesine yedek başladı.

ÇAĞLAR TRİBÜNDE

ÇAĞLAR TRİBÜNDE

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi. Başarılı defans oyuncusu, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden izledi.

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