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Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

18.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir çeşme

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