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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

19.07.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçe merkezi ile köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, ilk olarak Güneysu Öğretmenevi civarında heyelan meydana gelen alanı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı, gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Ardından ilçeye bağlı Tepebaşı köyüne giden Kurum, afetten zarar gören bölgeleri gezdi, köy muhtarı Hasan Birinci'den bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezine geçerek dere ıslah çalışmalarını takip eden Bakan Kurum, Kaymakam Arif Oltulu ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kurum, selde zarar gören Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesindeki çalışmaları takip ederek, Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı. Kurum, hastanenin bütün eksiklerinin kısa sürede giderilmesini istedi.

Bakan Kurum, daha sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de sel ve heyelanın etkili olduğu alanları inceledi
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