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CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

20.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: - "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil"

ELAZIĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil." dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, kentteki temasları kapsamında bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'de kırgınlık ve küskünlüğün olmadığını, hep yarış içerisinde olduklarını söyledi.

Seçim kanununu değiştireceklerini, milletin vekilini milletin seçeceğini anlatan Öztrak, "Bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani tek adam sisteminin hakim olduğu ortamda yapılan ilk seçim, yerel seçimlerden sonra. Yine ülkenin nasıl seçime gideceği de belli değil. Yani büyük bir ekonomik kriz yaşadıktan sonra, 'Biz bu işi beceremiyoruz' deyip sandığın milletin önüne gelmesi noktasında, işin o noktaya gideceği konusunda ciddi endişeler taşıyorum." dedi.

Öztrak, parti olarak hiçbir kimseyi suçlamayı ya da kutuplaştırmayı istemediklerini, herkesle kucaklaşıp helalleşmek istediklerini dile getirdi.

Mevcut kadrolarıyla Türkiye ekonomisini ilk 10 ülke arasına sokabilecek kabiliyete sahip olduklarını aktaran Öztrak, "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil." diye konuştu.

Öztrak ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

- Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: - "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil"

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da temaslarını sürdürdü

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