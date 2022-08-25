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CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

25.08.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

İZMİR (AA) - CHP Ekonomi Masası Heyeti Kemeraltı Çarşı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü FaikÖztrak ile beraberindeki heyet, kentteki temasların ardından tarihi çarşıya geldi.

Burada esnafa kolaylıklar dileyen Öztrak, Abacıoğlu Hanı'nda gazetecilere ziyaretlerle ilgili değerlendirme yaptı.

İzmir'de 2 gündür birtakım görüşmeler yaptıklarını belirten Öztrak, çok yoğun ve yararlı bir program olduğunu, esnaf, sanayici ve iş insanlarının nabzını tutma imkanı bulduklarını ifade etti.

Öztrak, ziyaretler sırasında Türkiye'deki ekonomiyle ilgili sorunların İzmir'de de yaşandığını gördüklerini ifade etti.

Türkiye'deki ekonomik politikaların birbirleriyle tutarlı olmadığını öne süren Öztrak, şöyle konuştu:

"Bir büyümeden bahsediliyor. 'Büyüme odaklı bir strateji izliyoruz' deniyor. Ama bu büyüme sadece bu ülkenin yüzde 2'sinin cebini dolduruyor. Yüzde 98'ini sürekli yoksullaştırıyor. Dolayısıyla kaliteli olmayan bir büyüme olgusuyla karşı karşıyayız. Ülke büyürken enflasyon yüzde 80'leri zorluyor. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla.

Üretici fiyatları endeksi yüzde 140'ları geçiyor. Dünya birincisi olduk üretici fiyatlarında. Yine dönüp baktığımız zaman 'cari açık düşecek' diyorlar. Cari açık sürekli rekorlar kırıyor. Düşen falan bir şey yok. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman Türkiye'de bir ekonomik kriz, hatta bir ekonomik buhran yaşanıyor."

Öztrak, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası Heyeti İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

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