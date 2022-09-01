SİVAS (AA) - CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile beraberindeki heyet, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantının ardından bazı meslek odalarının temsilcilikleri ile organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalara ziyarette bulundu.
Heyet ardından, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Girdikleri bir kıraathanede vatandaşların çay ikramında bulunduğu Öztrak, hayat pahalılığının hatırlatılması üzerine iktidara gelmeleri halinde bu sorunu çözeceklerini söyledi.
Bazı vatandaşlar da ziyaretleri sırasında Öztrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öztrak ve beraberindekiler, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti
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