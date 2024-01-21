CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek açıkladı! "İstifa ettim çünkü..."

"Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu'da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep Bey'in bir konuşması vardı; 'Ya hu sanatçılar çok iler gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar' dedi ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır.