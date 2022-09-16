CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de vatandaşla buluştu:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin düzelmesi için birlikte mücadele ettiğimiz partili arkadaşlarımız, diğer liderler de var. O liderlerle arada bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. 2 Ekim'de tekrar bir araya geleceğiz ve konuşacağız." dedi.

Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ülkede köylü üretmezse 85 milyon insanın aç kalacağını ifade etti.

Ayçiçeği, buğday, mercimek, mısır, canlı hayvan ve etin ithal edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Oysa bunların tamamını Türkiye'de üretmek mümkün. İnşallah yapacağız, göreceksiniz. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler tamamı sigortalı olacak ve onların sigorta primini devlet ödeyecek." ifadesini kullandı.

Gençlerin, iş bulmak için kentlerin varoşlarına gittiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gençler büyük kentlerin varoşlarına gidip 'asgari ücrete iş bulur muyum bulmaz mıyım?' diye köyü terk ediyorlar. Bu çok büyük bir tehlike, etmemeleri lazım. Burada çalışmaları, burada üretmeleri lazım. Burada kazanmaları lazım. Şehre gidecekse eğlenmeye gitsin, cebinde parası olsun, imkanı olsun. Bunu yapacağız, bütün Türkiye'de yapacağız bunu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Türkiye'nin düzelmesi için çalıştığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin düzelmesi için birlikte mücadele ettiğimiz partili arkadaşlarımız, diğer liderler de var. O liderlerle arada bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. 2 Ekim'de tekrar bir araya geleceğiz ve konuşacağız. Gerçekten de gidiş iyi bir gidiş değil aslında. Bu endişe sadece bende değil, hemen hemen Türkiye'nin neresine gidersem aynı endişe dile getiriliyor. Sizden sadece bir şey istiyorum; bu televizyonlar, şunlar bunlar, gazeteler, 'Yok ihtilaf çıktı', 'yok kavga çıktı', 'yok şöyle oldu, böyle oldu' bunların hiçbirisine inanmayın. Her birimiz Türkiye'nin geleceği için endişe taşıyoruz ve bu endişeleri gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, herkesin düşünce özgürlüğünü, ekonomik güvencesini sağlama imkanımız var. Bunu yapacağız. Herkesin üretmesi, çalışması, alın terine değer verilmesi lazım. Alın terine değer vermeyen bir ülkenin zaten büyüme şansı yoktur. Öbür türlü Türkiye geriye gider bugün yaşadığımız tabloda olduğu gibi."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yaptığı buluşmada Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ellerine kavun alarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradan ilçede bulunan bir ayçiçeği tarlasına giden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile biçerdövere çıkarak hasada eşlik etti.