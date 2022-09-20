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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da vatandaşlara seslendi:

20.09.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Siyaset halka hizmet etme sevdasıdır, siyaset, siyasetçinin halka hesap vermesidir. Bu ülkede her kesimi barıştıracağım"

ELAZIĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset halka hizmet etme sevdasıdır, siyaset siyasetçinin halka hesap vermesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında Hozat Garajı yakınlarında kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve sorunlarının çözülmesi için parti olarak çaba gösterdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ülkede esnafın, çiftçinin ve gençlerin sorunları olduğunu söyledi. Her zaman mağdurun yanında olacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün mağdurların, haksızlığa uğrayanların tamamının hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye coğrafyasını adım adım geziyoruz"

Elazığ'da oy oranlarının düşük olduğuna değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde, yani Cumhuriyet Halk Partisinde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize oy verin.' dedik, siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyoruz. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz, her bir sorunuza tek tek samimi olarak cevap veriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, halkın tüm sorunlarını çözeceklerini, memlekete huzuru ve bereketi getireceklerini sözlerine ekledi. "Benim saraylarda oturma gibi bir niyetim yoktur. Vatandaş gibi yaşamak isterim." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adalet istiyorsanız, haksızlıklarla mücadele etmek istiyorsanız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere mücadele etmek için bize katılın. Bize katılın ki güçlü olalım. Bize katılın ki Mısır'daki sağır sultan da 'Türkiye’de bir şeyler oluyor, bir adalet arayışı var, bu ülkede insanlar hakkı, hukuku ve adaleti arıyor ve bunun da liderliğini 6 siyasi partinin genel başkanları yapıyor.' desinler."

Askeri hastanelere değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Askeri hastaneleri kapattılar, terörle mücadelede yaralanan askerler hastaneye gelinceye kadar şehit oldular. O hastanelerin tamamını bir hafta içinde alacağız ellerinden, orduya teslim edeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Ama bize milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatan toprağını terk etmemek, bayrağı indirmemektir. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıracaksın, dönüp bana milliyetçilik yapacaksın. Ben o bayrağı götüreceğim, o yere dikeceğim, Süleyman Şah Türbesi'ni de toprağına götüreceğim. Biz insanımızı seviyoruz. Siyaset halka hizmet etme sevdasıdır, siyaset siyasetçinin halka hesap vermesidir. Halkına hesap vermeyen bir siyasetçi olmaz."

Konuşmasının ardından parti otobüsüyle alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, güzergahtaki vatandaşlara karanfil attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da vatandaşlara seslendi:

- "Siyaset halka hizmet etme sevdasıdır, siyaset, siyasetçinin halka hesap vermesidir. Bu ülkede her kesimi barıştıracağım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da

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