CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz