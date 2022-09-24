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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

24.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sabah yürüyüşü yaptı.

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu ve eşinin sabah yürüyüşünün görüntüleri, CHP Basın Birimince paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı

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Yürüyüş chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu selvi kılıçdaroğlu

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