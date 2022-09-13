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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

13.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından Çark Caddesi'ne geçti.

Burada esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, Şerefiye Camisi önünde hazırlanan platforma çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine gülerek "Hepinizi Silivri'ye göndereceğim, korsan gösteri yapıyorsunuz." ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin bu ülkenin umudu olduğunu, siyasetin ahlak inanç ve vatandaş için yapılması gerektiğini söyledi.

Siyasetin ülkenin onuru üzerine inşa edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, diğer siyasetçilere benzemediğini, saraylara ihtiyacı olmadığını, mütevazı, halk gibi yaşadığını anlattı.

Siyaset anlayışına göre; ülkenin siyasetçisinin değil esnafının, çiftçisinin, balıkçısının, işçisinin kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük güvencesinin vatandaşlar olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu ülkede barışın, huzurun, kalkınmanın nasıl sağlandığını, işsizlikle mücadelenin nasıl yapıldığını göstereceklerini aktararak, "Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir vermez, herkesin benim başımın üstünde yeri var ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım." dedi.

Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında esnafın bankalardan, kooperatiflerden aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını bir hafta içerisinde sileceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber, bir yürek duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız, bayrağımız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra kanaat önderleriyle basına kapalı toplantının gerçekleştirileceği otele geçti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

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