CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde, CHP'li 7 Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da bir araya geldi.

Merkez Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Başkan Savaş, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, belediye başkanlarıyla 2 ayda bir yaptıkları toplantılardan birini Hatay'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Hatay'ın yüzyıllardır kardeşliğin, birliğin, bütünlüğün, sevginin ve kucaklaşmanın merkezi olduğunu belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır farklı dinden, mezhepten, kökenden insanlar, farklı gruplar gerçekten kardeşçe yaşamışlar ve hepsinin Anadolu'daki ilk ibadet yeri Hatay'da. Bununla birlikte Hatay, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Anadolu'nun tam bileşkesinde, orta noktasında olup yüzyıllarca ticaret merkezi olmuş ve Roma Dönemi'nde dünyadaki üç büyük şehirden bir tanesi. Bütün bu güzellikleri içinde barındıran Hatay'ımız bugün Türkiye'deki en önemli büyükşehir belediye başkanlarını ve hepimizden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızı misafir etmekte. Bugün burada Hatay ile ilgili hem problemleri hem güzellikleri paylaşacağız, onlarla ilgili kararlar alacağız. Türkiye'mizde bizim de müdahil olmamız gereken gündem varsa onları konuşacağız. Ondan sonraki ele aldığımız ve sonuçlandırdığımız bildirgemizi de öğleden sonra bütün basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşacağız."

Savaş, bu buluşmanın Hatay'a yakışır bir toplantı olmasını temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından, EXPO 2021 Hatay, kırsal kalkınma, Suriyeliler, Türk Hava Kurumu ile iş birliği ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) konularının ele alınacağı toplantı basına kapalı devam etti.