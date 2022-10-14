CHP'li Nazlıaka, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti

KİLİS (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Nazlıaka, partisinin Kilis İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, iktidara giden adımlarını her gün daha da sıklaştırarak emin adımlarla yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yanlış dış politikaların yürütüldüğünü ileri süren Nazlıaka, "Biz diyoruz ki ayrımcı ve ırkçı bir yaklaşımda olmaksızın dış politikada yaşanan sorunları çözeceğiz. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışını tüm dünyaya egemen kılmak istiyoruz." dedi.

Yoksulluğu bitirmenin mümkün olduğunu dile getiren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bizler hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kadınların şiddet görmediği, çocukların istismara uğramadığı, gençlerin gelecek kaygısı yaşamadığı, kadın-erkek herkesin bu ülkede huzur ve refah içerisinde yaşadığı, ayrılığın olmadığı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için hazırız. Önümüzdeki yıl hem cumhuriyetimizin hem de Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşını kutlayacağız. Dolayısıyla ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfta bulunarak onun her iki eserine yani hem cumhuriyetimize hem de Cumhuriyet Halk Partimize ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz. Partimizin 100. yaşında yeniden ülkemizin kaderini değiştirenler bizler olacağız."

Halkın yanlarında olduğunu dile getiren Nazlıaka, halkın partisi olarak halkın iktidarını kurma noktasında kararlı olduklarını ve o günlerin yakın olduğunu kaydetti.