YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

24.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki kısıtlamaların ardından yüz yüze ders başı yapmanın sevincini yaşayan öğrenciler, öğretmenlerini en özel günde mutlu etmenin telaşına girdi - Çiçekçi Salih Topçu: - "Bu yıl Öğretmenler Günü'nün daha iyi olacağını düşünüyorum. Çiçekçiler için ciddi bir can suyu olacak. Bu can suyu 3 binin üstünde olan çiçekçi esnafını etkileyecek"

KARS/ARDAHAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK/GÜNAY NUH - Kovid-19 salgınında geçen yıl yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde iş yapamayan çiçekçiler, bu yıl gelen siparişlerle mutlu oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçen yıl uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğretmenler, öğrencileriyle bir araya gelemediği için 24 Kasım'ı buruk geçirdi.

Bu yıl tedbirlerle yüz yüze ders başı yapmanın sevincini yaşayan öğrenciler de öğretmenlerini en özel günde mutlu etmenin telaşına girdi.

Çiçekçilere bu özel gün için siparişler veren öğrenciler, geçen Öğretmenler Günü'nde iş yapamayan esnafın da yüzünü güldürdü.

- "Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdik"

Kars'ta çiçekçilik yapan Betül Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında çiçekçilik sektörün çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Özel günlerde çok fazla iş yapamadıklarını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Anneler Günü hariç diğer özel günler bizim için tamamen sönük geçti. Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdik, ürün tedariki yapmıştık fakat talep olmadı. Bütün çiçekçiler de bu anlamda zarar gördü. Bu yıl hazırlıklarımız tamam, umuyoruz ki yoğun geçer."

Ardahan'da 26 yıldır çiçekçilik yapan Salih Topçu ise bu yıl Öğretmenler Günü'nden umutlu olduklarını anlattı.

Geçen yıl yaşadıkları zararı telafi edeceklerine inandığını dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Öğretmenler Günü'nün daha iyi olacağını düşünüyorum. Çiçekçiler için ciddi bir can suyu olacak. Bu can suyu 3 binin üstünde olan çiçekçi esnafını etkileyecek. Bunun ustası, kalfası ve işçisi derken, herkes olumlu etkilenmiş olacak. Öğretmenler Günü manevi açıdan çok önemli. Bir öğretmene en güzel sevgi ifadesinin çiçek olduğunu bilmek lazım."

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

- Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki kısıtlamaların ardından yüz yüze ders başı yapmanın sevincini yaşayan öğrenciler, öğretmenlerini en özel günde mutlu etmenin telaşına girdi - Çiçekçi Salih Topçu: - "Bu yıl Öğretmenler Günü'nün daha iyi olacağını düşün

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Kars Ardahan

Kars Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:57
Öğle
11:59
İkindi
14:29
Akşam
16:51
Yatsı
18:15

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.