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  4. Cinsel ilişki videosu sebebiyle TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti! Günde en az 10 bin kişi geliyor...

Cinsel ilişki videosu sebebiyle TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti! Günde en az 10 bin kişi geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 11:18
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Geçtiğimiz haftalarda cinsel ilişki videosu çıkan kadın hakem Elif Karaarslan, söz konusu görüntülerde TFF tarafından gözlemci olarak görev yapan Orhan Erdemir ile yer almıştı. Bu skandalın patlak vermesinin ardından TFF devreye girmiş ve iki hakemi de ömür boyu men etmişti. Haberlere konu olan skandal sonrası Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı inanılması güç bir şekilde büyümeye başladı.

TFF'nin men ettiği Elif Karaarslan, hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Cinsel ilişki videosu sebebiyle hakemlikten atılan Elif Karaarslan'ın sosyal medya hesabı uçuşa geçti.

VİDEOLARI ÇIKMIŞTI

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TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Elif Karaarslan yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ön plana çıkan Elif Karaarslan'ın cesur pozları dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan Elif Karaarslan'ın Instagram hesabı günde ortalama 10 bin kişi tarafından takip edilerek 500.000'e yakın takipçiye ulaştı.

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ELİF KARAARSLAN FOTOĞRAFLARI

Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Hakem
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