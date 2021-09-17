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Cinsel ilişki yorumuyla olay olmuştu! Ünlü sunucunun kızı iddialı pozlarıyla sınır tanımıyor

17.09.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Uğur Önver'in kızı Duru Önver, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle adından söz ettiren fenomen, takipçilerine verdiği yanıtlarla şaşırtıyor.

Ünlü haber sunucusu Uğur Önver'in 24 yaşındaki kızı Duru Önver, uzun zaman önce sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu. Duru Önver, yaptığı iddialı paylaşımlar ve olay açıklamalarıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Cinsel ilişki yorumuyla olay olmuştu! Ünlü sunucunun kızı iddialı pozlarıyla sınır tanımıyor

İŞTE DURU ÖNVER'İN OLAAY YARATAN POZLARI:

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Duru Önver, Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
İddialı pozları ve açıklamalarıyla ilgi gören Önver, Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle takipçilerinin sırlarını öğreniyor.
Duru Önver, geçtiğimiz aylarda, bir takipçisinin ''Aynı anda iki kişiyle ilişkiye girdim ve hamileyim. Çocuk hangisinden bilmiyorum" itirafına verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Önver'in yanıtı, "Umarım yakışıklı olandandır. Destekçiniz. Umarım yakışıklı olanın genleri iyidir" şeklinde olmuştu.
Önver'e gelen bir diğer itiraf ise şöyleydi: Kendimden 17 yaş büyük hocamla aşk yaşadım. Evli sanıyordum ama değilmiş.
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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Instagram
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