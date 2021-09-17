Cinsel ilişki yorumuyla olay olmuştu! Ünlü sunucunun kızı iddialı pozlarıyla sınır tanımıyor

Ünlü haber sunucusu Uğur Önver'in 24 yaşındaki kızı Duru Önver, uzun zaman önce sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu. Duru Önver, yaptığı iddialı paylaşımlar ve olay açıklamalarıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

İddialı pozları ve açıklamalarıyla ilgi gören Önver, Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle takipçilerinin sırlarını öğreniyor.

Duru Önver, geçtiğimiz aylarda, bir takipçisinin ''Aynı anda iki kişiyle ilişkiye girdim ve hamileyim. Çocuk hangisinden bilmiyorum" itirafına verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.